كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:12 مساءً - ميلانيا ترامب تقرأ القصص للأطفال-فيديو

كتبت : شيرين عصملي عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يتضمن قراءة ميلانيا ترامب قصص للأطفال. حيث زارت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب الخميس 13 ديسمبر أحد مستشفيات الأطفال في واشنطن. وذلك كتقليد تتبعه كل سيدة أولى في أمريكا قبيل أعياد ميلاد المسيح ورأس السنة، وقامت السيدة الأولى بقراءة قصص خاصة بأعياد الميلاد ورأس السنة للأطفال خلال زيارتها.

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