كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:12 مساءً - كرم كردي ماحدث ضد الصحفين من نقيب الصيادلة "بلطجة"

معتز عوض

أدان الدكتور كرم كردي، المرشح المحتمل على منصب نقيب الصيادلة، الأعتداء على 4 من الزميلات والزملاء داخل نقابة الصيادلة اليوم، واحتجاز أكثر من 15 زميلا داخل النقابة أثناء ممارستهم لعملهم في تغطية انتخابات النقابة، مشيرة إلى أن الأكثر دهشة وغرابة أن يقع الاعتداء من قبل الحرس الخاص بالمدعو محيي عبيد نقيب الصيادلة.

وووصف كردي في مداخلة هاتفية لبرنامج " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، من تقديم كلا جمال عنايت، وبثينة توكل،" ماحدث ضد الصحفيين بالبلطجة".

وقدم كردي اعتذر للصحفيين ضد ماحدث، في مشهد لم كنت اتخيلهوماحدث لايمتبالصيدلة بشئ

وتابع أن مدير نقابة الصيادلة قام بالاتصال بنقيب الصيادلة وسحب هواتفهم وطردهم خارج المبني".

وكشف كردي ان أحد البودي جاردات والذي وصفهم بالبلطجية" بدهس أحد الهواتف المحمولة لأحد للصحفيين وخطف هاتف أخر".

وأتم "أعضاء النقابة لم يقوموا بافادة بقبولي اوراق ترشحي او من عدمه ، وقاموا بغلق الابواب علينا وقالوا لنا ممنوع الخروج".