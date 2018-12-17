كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:12 مساءً - "عنايت" يدين الاعتداء على الصحفيين فى نقابة الصيادلة

معتز عوض

أدان الإعلامي جمال عنايت الأعتداء على 4 من الزميلات والزملاء داخل نقابة الصيادلة اليوم، واحتجاز أكثر من 15 زميلا داخل النقابة أثناء ممارستهم لعملهم في تغطية انتخابات النقابة، مشيرة إلى أن الأكثر دهشة وغرابة أن يقع الاعتداء من قبل الحرس الخاص بالمدعو محيي عبيد نقيب الصيادلة.

ووصف عنايت خلال برنامجه " القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة " اليوم"، ماحدث ضد الصحفيين بالبلطجة، مطالبا الجهات المختصة بمحاكمة المخطئ ضد الاعتداء على الصحفيين".

وأعرب عنايت عن غضبه الشديد ضد ماحدث ضد الصحفيين أثناء تأدية عملهم".