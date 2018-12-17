كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:12 مساءً - بالفيديو.. أرضروم سبور يخطف التعادل أمام فنربخشة بالدوري التركي

فنربخشة

اقتنص فريق أرضروم سبور، الإثنين، تعادلًا قاتلًا من مضيفه فنربهتشه بهدفين لكل منهما، في ختام مباريات الجولة السادسة عشر للدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وسيطر فريق فنربهتشه على مجريات الشوط الأول، ونجح في إحراز هدفين عن طريق الغاني أندريه أيو والسلوفاكي مارتن سكرتل في الدقيقتين 18 و27 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني، جاءت العودة القوية للضيوف وقلص النتيجة عبر إمراه باشان في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

واستمرت المحاولات من الضيوف حتى تمكن الألماني لينارت ثاي من تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة، يحتل أرضروم المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن فنربهتشه.

ويتصدر المسابقة فريق إسطنبول باشاك شهير برصيد 34 نقطة.