كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:12 مساءً - بالفيديو.. أرضروم سبور يخطف التعادل أمام فنربخشة بالدوري التركي
فنربخشة
اقتنص فريق أرضروم سبور، الإثنين، تعادلًا قاتلًا من مضيفه فنربهتشه بهدفين لكل منهما، في ختام مباريات الجولة السادسة عشر للدوري التركي الممتاز لكرة القدم.
وسيطر فريق فنربهتشه على مجريات الشوط الأول، ونجح في إحراز هدفين عن طريق الغاني أندريه أيو والسلوفاكي مارتن سكرتل في الدقيقتين 18 و27 من زمن اللقاء.
وفي الشوط الثاني، جاءت العودة القوية للضيوف وقلص النتيجة عبر إمراه باشان في الدقيقة 48 من زمن المباراة.
واستمرت المحاولات من الضيوف حتى تمكن الألماني لينارت ثاي من تسجيل هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.
وبهذه النتيجة، يحتل أرضروم المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن فنربهتشه.
ويتصدر المسابقة فريق إسطنبول باشاك شهير برصيد 34 نقطة.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أرضروم سبور يخطف التعادل أمام فنربخشة بالدوري التركي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .