كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:12 مساءً - مؤمن زكريا: لم أوقع لأي نادٍ غير الأهلي.. فيديو

مؤمن زكريا

قال مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي إنه مر بفترة صعبة للغاية، شهدت أقاويل كثيرة بسبب أزمة تجديد تعاقده مع الأهلي، مضيفا "سمعت الكثير ولم أرغب في الحديث حينها".

وواصل في تصريحات لقناة ناديه الرسمية "لا أستطيع الحديث في ضغط المباريات التي يمر به الفريق، لكن الجميع كان يؤكد أنني وقعت لفريق آخر".

وأضاف "والدي كان مقتنعا بأنني وقعت لفريق آخر، لدرجة أنني أصبت بالشك بأنني وقعت لفريق آخر، أو أن أحد الأشخاص وقع بدلا مني".

وأردف "مررت بالعديد من الضغوط وسيأتي الوقت الذي تظهر فيه الحقيقة".

وختم "من اليوم الأول لسيد عبد الحفيظ في منصبه مديرا للكرة تحدث معي وقال لي إنه يرى استحالة أن أترك الفريق لأنه يعرف شخصيتي".

وكان اللاعب سجل الهدف الثاني لفريقه في مرمى النجوم في المباراة التي أقيمت الاثنين وانتهت بفوز الأهلي 2-0، ليرتقي للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.