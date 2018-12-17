كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:12 مساءً - أمين عام وزارة الخارجية العُمانية يبحث في بكين تعزيز العلاقات الاقتصادية

بحث بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية العُمانية، كيفية الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية بين سلطنة عُمان والصين، وذلك خلال لقائه في العاصمة الصينية بكين نائب رئيس هيئة اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية منج جي هي، كون هذه الهيئة مناط بها تعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية الخارجية مع الدول، حسبما أفادت وكالة الأنباء العُمانية.

تجدر الإشارة أنه يوجد تعاون بين البنك المركزي العُماني وصندوق الاحتياط العام للدولة وبين هيئة اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية التي تشرف على الاستثمارات الصينية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم .