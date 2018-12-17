كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:12 مساءً - ترامب يتباهى - باريس تحترق والصين تسقط واقتصادنا قوى والدولار جبار

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شماتته فيما يحدث بفرنسا والحرب التجارية مع الصين، متباهيا باستقرار الدولار وانخفاض التضخم في الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "ليس من المعقول. الدولار قوي جدا ولا يوجد تضخم فعلي. العالم الخارجي ينفجر من حولنا. باريس تحترق والصين تسقط"، منتقدا إعلان البنك الفيدرالي الاحتياطي رفع سعر الفائدة مرة أخرى.

ومع اندلاع التظاهرات بفرنسا، علق ترامب عليها، معتبرا أن تظاهرات "السترات الصفراء" تثبت فشل هذا الاتفاق، ليرد عليه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان ويدعوه لعدم التدخل في الشئون السياسية الداخلية لبلاده، بقوله: "أقول لدونالد ترامب، ورئيس الجمهورية (ايمانويل ماكرون) قال له أيضا: نحن لسنا طرفا في المناقشات الأمريكية، اتركونا نعيش. حياتنا حياة أمة. نحن لا نضع السياسة الداخلية الأمريكية في حساباتنا، ونريد أن يكون ذلك بالمثل".