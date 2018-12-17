كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:12 مساءً - أمين نقابة الصيادلة يعتذر عن واقعة الاعتداء على الصحفيين-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

اعتذر الدكتور أحمد عبيد أمين عام نقابة الصيادلة، على الهواء عن واقعة الاعتداء على الصحفيين من أفراد أمن النقابة اليوم.

ووصف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، الواقعة بأنها اعتداء آثم غير مبرر.

وتسائل: "من يحمي الصيادلة والصحفيين داخل النقابة؟"، وأضاف أن الجمعية العامة للنقابة في 15 مايو الماضى أوقفت النقيب محيى عبيد، لحين انتهاء دورته النقابية، وعزله من منصبه في 2 أكتوبر الماضى، وفى نفس اليوم اقتحم النقابة، مشيرا إلى أن مجلس النقابة المنتخب يدين مثل تلك الأفعال التي صدرت من النقيب.