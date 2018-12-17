كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 11:12 مساءً - سيد عبدالحفيظ يوجه رسالة لـ"التحكيم": انظروا لنا بعين الرأفة

سيد عبدالحفيظ

ألمح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إلى احتمالية فرض غرامة مالية على مؤمن زكريا لاعب الفريق بسبب طريقة احتفاله بهدفه في مرمى النجوم اليوم الإثنين.

وانتصر الأهلي على النجوم بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ12 بمسابقة الدوري المصري الممتاز التي جمعت بينهما اليوم.

وقال سيد عبد الحفيظ خلال لقاء على قناة "الأهلي": "لعبنا منذ 48 ساعة في إفريقيا واليوم في الدوري، وأحيي اللاعبين على روحهم وإصرارهم في مباراة اليوم".

وأضاف: "لنا ضربة جزاء لم تحتسب كالعادة ولن نتحدث عن التحكيم ولكن انظروا لنا بعين الرأفة".

وأردف: "سعيد جدًا باللاعب مؤمن زكريا ومن الممكن أن نطبق خصمًا عليه بسبب خلعه القميص للاحتفال بهدفه، وعودته تخلق ثقلا على الفريق، وعلى الجميع أن ينتظرونا والكل يعلم قوتنا وعودتنا مرة أخرى".

وتابع: "سأسافر الأربعاء المقبل والفريق سيحلق بي يوم الخميس لإثيوبيا".

وتحدث عن التعاقد مع الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق قائلا: "أغلقنا على أنفسنا والغموض من أهم مميزات النادي الأهلي ونحاول صنع حالة ايجابية بالفريق".

واختتم: "سنساعد المدير الفني بكل ما أوتينا من قوة وسنكون معاونين له، وعودة وليد أزارو وعلى الجميع أن ينتظرنا".