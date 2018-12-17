مشروبات تمنحك الإحساس بالدفء في ليالي الشتاء.. تعرفي عليها

مع انخفاض درجة الحرارة تلجأ الأمهات إلى المشروبات والمأكولات التي تساعد على تدفئة الجسم خاصةً في الأيام التي تزيد فيها موجة البرد القاسية، بخلاف ارتداء الملابس الثقيلة التي تحد من البرودة.

تقدم"هًن" العديد من المشروبات الساخنة لمواجهة طقس الشتاء منها:

- السحلب:

يعد السحلب من أفضل المشروبات الساخنة التي ارتبطت في الأذهان لمواجهة بالشتاء، بالإضافة لمذاقه اللذيذ، ويعتبر من أسهل وأسرع المشروبات التي يمكن إعدادها فهو سهل التحضير.

ويعتبر السحلب من المشروبات الجوهرية التي تساعد على وقف نزيف المعدة والأمعاء ومرض السل، كما يساعد على نمو الأطفال فهو وجبة غنية بالكالسيوم ومفيدة لنمو العظام، ويساعد السّحلب على تخفيف حالات الإسهال.

- الليمون الدافئ:

يُعتبر الليمون العلاج الفعال لمقاومة الإنفلونزا ونزلات البرد المختلفة التي يتعرض لها الغالبية في فصل الشتاء لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين "c"، كما يساعد الليمون في تحسين مستوى البشرة وتألقها، بالإضافة لمحاربته التجاعيد وعيوب الجلد لاحتوائه أيضاً على مضادات الأكسدة.

- حمص الشام أو "الحلبسة":

كوبًا واحدًا من الحمص مع الشطة والليمون، كفيلًا للإحساس بالدفئ والتخلص من البرد، ليساعد على رفع الضغط لمن يعانون من الهبوط لما يحتويه من ملح وفلفل حار كما يساعد على تنشيط الدورة الدموية.

- الكاكاو:

يعتبر الكاكاو من أكثر المشروبات التي يتناولها الناس خلال فصل الشتاء وبخاصةً الأطفال لما له من مذاق يجذب من يشربه، بالإضافة لكونه يساهم في تنظيم وظائف جهاز المناعة ويعزز مقاومة الجسم للأمراض المعدية، وأيضًا ينظم ضغط الدم ويقلص من احتمال تطور أمراض القلب والأوعية الدموية، وينظم مستوى السكر في الدم ونشاط الأنسولين ويكبح نمو الخلايا السرطانية في القولون والمستقيم والمثانة والبروستاتا والثدي.

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