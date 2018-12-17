10 أضرار جسدية تصيب الطفلة عند الزواج.. بعضها بسبب قلة الخبرة

أثارت الخطبة التي تمت بين الطفلين "فارس وندى" في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ضجة وجدل واسعين، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لصغر أعمارهما، حيث قابلهما الكثيرون بهجوم شديد نظرًا لطفولتهما.

وخرجت الدكتورة عزة العشماوي، رئيس المجلس القومي للطفولة، في بيان لها، قالت إن المجلس اتخذ جميع الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مبينة أن اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة كفر الشيخ تعمل على توعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر، وأخذ التعهد اللازم على والدي الطفلين بحسن رعايتهما، حيث وصفت "العشماوي" بأن الزواج يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل.

فزواج الأطفال في هذه المرحلة، سوف يعرضهما لكثير من الأضرار الصحية، خاصة على الفتاة التي تكون في مرحلة بناء ونمو للجهاز التناسلي، حيث أوضح الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري بالمركز القومي للبحوث، في حديثه لـ"هن" الأضرار الجسدية التي تلاحق الصغيرات اللاتي تزوجن في مرحلة الطفولة:

1- حدوث نزيف أثناء العلاقة الزوجية، لأنها مازالت في سن صغير.

2- مع حدوث الحمل، تتعرض للضعف الشديد وترسيب الكالسيوم في العظام.

3- وفي الأغلب تتعرض للولادة القيصرية، لأن الحوض غير مكتمل البناء.

4- زيادة في الوزن أثناء الحمل بسبب اضطراب الهرمونات.

5- لم تمتلك الدراية الكاملة في وسائل تنظيم الأسرة، وبالتالي من الممكن حدوث الحمل أكثر من مرة، مما يعرضها لمشاكل صحية مثل سكر الحمل.

6- عدم قدرتها على الرضاعة الطبيعية.

وهو ما اتفق عليه الدكتور خالد النمرسي، استشارى النساء والتوليد والإخصاب المساعد، على هذه الأضرار الجسدية والنفسية التي تلاحق الطفلة، موضحا في حديثه لـ"هن" بعض هذه الأضرار، فالفتاة في هذا السن تعتبر منعدمة الخبرة في شأن العلاقة الزوجية:

1- أضرار في الجهاز التناسلي، الذي يعتبر في مرحلة نمو فالمهبل يكون ضيق.

2- اضطراب في مواعيد الدورة الشهرية ونظام الهرمونات.

3- تعرضها لصدمة نفسية أثناء الجماع، بالتالي يصبح شيئا مؤلما بالنسبة إليها، حيث تحرم من المتعة الزوجية وتتحول إلى عذاب.

4- إذا أصبحت حاملا، يصعب ولادتها بطريقة طبيعية وإذا تم ذلك سوف يحدث تهتك في المهبل.

​