بالفيديو والصور| رواد مواقع التواصل: أغنية "ابن الـ" بها إيحاءات.. و"شمس" ترد: قلة أدب

أثارت أغنية شمس الكويتية الجديدة "ابن الـ" ردود فعل واسعة بين جمهور ورواد السوشيال ميديا تعليقا على الأغنية التي حملت اسما وصفوه بـ"الغريب"، وظهرت شمس في الكليب ممدة على السرير قبل الاستيقاظ من النوم مرتدية "قميص نوم".

ووصف الجمهور أداء شمس في الأغنية بـ"الجريء"، وبه إيحاءات، وهو ما ردت عليه شمس عبر صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة، "ي جماعة ترا فيه فرق بين النقد وبين قلة الأدب".

أغنية "ابن الـ" من كلمات الغيم، وألحان فراس الشذر، توزيع مهند غازي، وإخراج محمد عبدالعظيم.

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