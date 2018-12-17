"هناء" تريد خلعا: "جوزي مفلس وعاوزني أطبخ ظفر كل يوم"

رفعت زوجة تدعى "هناء.ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة ببنها، تطلب فيها الخلع من زوجها، مؤكدة أنها أصبحت لا تطيق العيش معه، بسبب تعامله العنيف وضربه لها بسبب مطالبتها له بالعمل بشكل دائم، لأنه يعمل في أعمال حرة، ما يجبرها على صرف راتبها ودخلها على المنزل.

وأوضحت "هناء" أنها تعمل موظفة وبدأت الخلافات بينها وزوجها من الشهر الأول للزواج، بسبب إسرافه الشديد واعتياده على إنفاق جميع المبالغ المالية التي يكسبها من عمله الحر دفعة واحدة ومكوثه دون دخل لمدد طويلة، ما يضعني في مأزق الصرف على المنزل، فيما يقضى وقته في النوم أو الجلوس على المقاهي.

وأضافت "هناء" أنه يطالبها بالاستدانة، لسداد ديونه في حين لا يتعدى راتبها 2500 جنيه لا تكفي مصروفات المنزل خاصة أنه يطلب أكل "ظفر" أي لحوم ودواجن وأسماك يوميا دون مراعاة لتكلفة ذلك، وتابعت، "يطالبني بأن أطلب من أهلي توفير مستلزمات المنزل والطعام واللحوم والأسماك والدواجن دون حياء".

وأشارت إلى أنها مؤخرا تركت منزل الزوجية هربا من هذا الزوج، وقررت الخلع بعدما تعدى عليها وأصابها بإصابات خطيرة في رأسها بعدما ألقى بـ"طفاية سجائر" في وجهها، لرفضها الاستدانة للإنفاق عليه.

​