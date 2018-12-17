الحبس 10 اعوام لمصاب بـ"الإيدز" تحرش بطفل داخل محل حلاقة بسلطنة عمان

أصدرت محكمة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، حكمها بسجن رجل مصاب بمرض "الإيدز"، عشرة أعوام وغرامة مالية قدرها 5000 ريال، بتهمة التحرش بطفل.

وبحسب ما ذكره موقع "تايمز أوف عمان"، أن المتهم ظل يطارد الطفل طيلة أيام في المنطقة التي يسكن بها، حتى قابله في محل حلاقة، وطلب منه رقم هاتفه، وهدده بحالة الرفض سينشر شائعات مسيئة حوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفقًا للادعاء العام.

لكن الطفل أبلغ والده عن الحادث، الذي حرر بلاغًا لدى السلطات المعنية وتم إلقاء القبض عليه.

وبعد التحقيق مع المتهم اتضح أنه يملك سجل إجرامي، وتم تشخيصه بأنه مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، ووجهت له تهمة إغراء صبي من خلال ابتزازه.

وكانت الشرطة العمانية عثرت على أفلام إباحية لأطفال في هاتفه الشخصي، وبالفعل هذا ما اعترف به المتهم بأنه كان يخوف الطفل للإيقاع به.

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