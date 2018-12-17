محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هدى عبد الناصر:
يعاني كثيرون من وجود طنين أحيانًا في الأذن أو الشعور بالرغبة في الحكة، وذلك قد يحدث نتيجة تراكم شمع الأذن.
قال الدكتور محمد الصاوي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الأزهر، إن الشمع ينتج من غدة فيالأذنبشكل طبيعي، حيث يكون لون الشمع وقت إفرازه شفافًا ومع تعرضه للهواء يكون لونه أصفر ويتميز باللزوجة.
لمتابعة باقي الموضع، تابع موقع "الكونسلتو":
شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث عند استخدام عيدان تنظيف الأذن؟.. نصائح ضرورية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .