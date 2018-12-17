ماذا يحدث عند استخدام عيدان تنظيف الأذن؟.. نصائح ضرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هدى عبد الناصر:

يعاني كثيرون من وجود طنين أحيانًا في الأذن أو الشعور بالرغبة في الحكة، وذلك قد يحدث نتيجة تراكم شمع الأذن.

قال الدكتور محمد الصاوي، أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة الأزهر، إن الشمع ينتج من غدة فيالأذنبشكل طبيعي، حيث يكون لون الشمع وقت إفرازه شفافًا ومع تعرضه للهواء يكون لونه أصفر ويتميز باللزوجة.

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