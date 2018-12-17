كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - تعليق أبوتريكة على تولي لاسارتي مهمة تدريب الأهلي

محمد أبوتريكة علق محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر المعتزل على تعيين المدرب الأوروجواياني مارتن لاسارتي مديرًا فنيًا للمارد الأحمر. وكان الأهلي قدم صباح اليوم لاسارتي كمدير فني للفريق الأول خلفًا للمقال باتريس كارتيرون. وكتب تريكة في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كل التوفيق والدعم للمدير الفني الجديد لاسارتي للنادي الأهلي". وأضاف: "مزيد من الهدوء والاستقرار والدعم سنحقق معه كل ما تتمناه الجماهير الأهلاوية.. المشوار مازال طويلًا وصعبا لنرى الأهلي الذي نحبه ونعرفه ولكن البداية مُبشرة للجميع". يذكر، أن مارتن لاسارتي حرص على التواجد بمدرجات ملعب السلام لمتابعة مباراة المارد الأحمر أمام النجوم الليلة.

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