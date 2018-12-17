كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - بمشاركة وردة - باوك يهزم ليفادياكوس ويؤمن صدارة الدوري اليوناني

عمرو وردة

حافظ فريق باوك على صدارته للدوري اليوناني بتخطيه فريق ليفادياكوس بهدفين مقابل هدف، اليوم، في الجولة الرابعة عشر من البطولة.

سجل "ألكسندر بريجوفيتش" الهدف الأول لباوك في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول.

وتمكن "دييجو بيسيسوار" من مضاعفة النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 46.

وقلص "جيورجوس" الفارق بتسجيله هدف لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 75، ولمشاهدته من هنا.

وشارك اللاعب المصري "عمرو وردة" في تلك المباراة كأساسي مع باوك ولعب حتى النهاية.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد باوك إلى 38 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد ليفادياكوس عند 8 نقاط في المركز الخامس عشر.