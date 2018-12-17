كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - ارتفاع ضحايا اعتداء هجوم ستراسبورغ الارهابى الى خمسة اشخاص

توفي شخص خامس متأثراً بجروحه، التي أصيب بها في الهجوم الذي وقع الثلاثاء على سوق هدايا عيد الميلاد في ستراسبورغ، وفق ما أفاد مكتب مدعي باريس الأحد.

وذكر مسؤول بمكتب المدعي أن الضحية هو مواطن بولندي، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وقتل المهاجم وهو شريف شيخات، الخميس، بعد أن أطلق النار على الشرطة بعد يومين من عملية مطاردة شارك فيها أكثر من 700 من أفراد قوات الأمن.

أعلن مصدران بالشرطة، الخميس، أن المسلح المشتبه بقتله 3 أشخاص في سوق لهدايا عيد الميلاد بمدينة ستراسبورغ الفرنسية قتل، وذلك في نهاية لعملية بحث دامت 48 ساعة.

وقتل شريف شيخات (29 عاماً) في منطقة نويدورف/ميناو بستراسبورغ بعد عملية أمنية شنتها الشرطة الخميس على بعد نحو كيلومترين من موقع الهجوم، الذي وقع الثلاثاء.

وقال أحد المصدرين إن شيخات قتل بعدما بادر الشرطة بإطلاق النار وردت عليه.