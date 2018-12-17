كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - رسمياً - بيبي يفسخ تعاقده مع بيشكتاش التركي

البرتغالي المخضرم بيبي

أعلن نادي بيشكتاش التركي في بيان رسمي عن فسخ تعاقده مع المدافع البرتغالي المخضرم بيبي، ليصبح اللاعب حرًا قبل أيام من فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في شهر يناير من العام المقبل.

وشكر نادي بيشكتاش المدافع ذو الـ 35 عامًا، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كما أكد في بيانه أنه ملتزم بدفع مبلغ 100.700 يورو، بعد قرار فسخ التعاقد.

وانضم بيبي إلى صفوف بيشكتاش مطلع موسم 2017/2018 الماضي، بعد مسيرة تاريخية بقميص فريق ريال مدريد الإسباني، ولعب 52 مباراة بقميص الفريق التركي، كما سجل سبعة أهداف.

وكانت تقارير صحفية برتغالية أكدت قبل أيام أن بيبي في طريقه إلى فريق الاتحاد السعودي، الذي يعاني بوضوح في الموسم الحالي، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المحلي بعد مرور ثلاثة عشر جولة.