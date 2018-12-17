كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - سامح حسين ينشر صورة من مرحلة الطفولة.. اتفرج

نشر الفنان سامح حسين عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير "إنستجرام " صورة له خلال مرحلة الطفولة أثناء ركوبه حصانا.

وعلق " حسين " قائلًا : " مين ده ؟ " ، وجاءت التعليقات تحمل جانبا كبيرا من الدعابة ، بينما أكد البعض أن ملامحه لم تتغير كثيرًا.

يذكر أن سامح حسين يعرض له حاليًا برنامج " الدور على مين "، الذى يتم عرضه عل قناه ten الفضائية ، ومأخوذ من أحد البرامج الأنجليزية .

