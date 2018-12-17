كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - التونسي يوسف المساكني على أعتاب الدوري الإنجليزي

يوسف المساكني

تتواصل عروض الأندية الأوروبية المهتمة بالنجم العربي التونسي يوسف المساكني، مهاجم نادي الدحيل القطري، بعد عودته من الإصابة القوية التي ألمّت به وحرمته من المشاركة في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا برفقة نسور قرطاج.

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، فإن النجم التونسي يوسف المساكني وصل إلى إنكلترا من أجل مناقشة ثلاثة عروض قدمت له من قبل إدارات أندية واتفورد، وبرايتون، وكارديف سيتي، التي تلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وأضافت وسائل الإعلام أن المهاجم التونسي يوسف المساكني سيجري بعض الاختبارات البدنية مع أحد الأندية التي سيوقع معها عقداً لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، بعد موافقة إدارة نادي الدحيل القطري على الأمر، وربما يتحول الأمر في نهاية الموسم إلى عقد طويل الأمد، إن جرت الأمور بشكل جيد بالنسبة للنجم العربي.

وكان النجم العربي التونسي يوسف المساكني قد تلقى عدة عروض من نادي موناكو الفرنسي الذي يشرف عليه أسطورة الديوك تيري هنري، وفريق إسباني يلعب في الدرجة الثانية، لكنه فضل الالتحاق بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حتى يتسنى له وضع بصمته التي يشتهر بها من خلال أهدافه الجميلة ومرواغته وسرعته، لتطلق عليه الجماهير العربية لقب "النمس".

يذكر أن المهاجم التونسي يوسف المساكني البالغ من العمر 28 عاماً، انتقل إلى نادي لخويا القطري الذي تغير اسمه في ما بعد إلى الدحيل في موسم 2013/ 2014، وخاض 103 مباريات معه، سجل خلالها 69 هدفاً في جميع المسابقات المحلية والقارية.