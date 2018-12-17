كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - حسين فهمي رئيسا شرفيا لمهرجان شرم الشيخ

وافق الفنان الكبير حسين فهمي على تولي الرئاسة الشرفية لمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية في دورته المقبلة التي تقام في الفترة من ٢ إلى ٨ مارس المقبل.

و أعلن المخرج مجدي أحمد علي رئيس المهرجان أن الفنان حسين فهمي أبدى حماسه الكبير لتولي رئاسة المهرجان الشرفية، في دورته الجديدة التي تهدف إلى فتح نافذة جديدة للسينما المصرية والعربية على السينما الآسيوية التي تشهد نشاطا كبيرا حيث حققت إنجازا ضخما من خلال مهرجانات السينما المنتشرة في طوكيو، وشنغهاي، وسنغافورة، وهونج كونج، وكوريا الجنوبية بخلاف جمهوريات كازاخستان، وأوزباكستان، وتتارستان وغيرها.

وأكد رئيس المهرجان على الإقبال الكبير من جانب العديد من الدول الأسيوية على المشاركة بأفلامها ونجومها وفنانيها في الدورة المقبلة التي تستهدف توسيع نطاق المشاركة الجماهيرية للمهرجان .

وأضاف أن المهرجان يستهدف الوصول إلى جمهور جنوب سيناء بشكل عام، وشرم الشيخ بشكل خاص، حيث أشاد بتعاون اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وكل أجهزة المحافظة مع إدارة المهرجان.

الفنان حسين فهمي سبق أن تولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ويتمتع بتاريخ طويل منذ تخرجه من المعهد العالي للسينما عام ١٩٦٣، ودراسته للإخراج في لوس انجلوس بالولايات المتحدة، و شارك في أكثر من ١١٢ فيلما بخلاف الأعمال الدرامية التليفزيونية والمسرحية، كما حصل على العديد من الجوائز الدولية.

المهرجان تنظمه مؤسسة نون للثقافة والفنون وهى مؤسسة أهلية لا تهدف للربح، أسسها المخرج الكبير الراحل محمد كامل القليوبي، و المخرج الكبير داود عبد السيد، والناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، والناقدة د.ماجدة واصف، والكاتب الصحفي جمال زايدة، ومدير التصوير وديد شكرى والناقدة ماجدة موريس، حيث تم إطلاق أربع دورات لمهرجان الأقصر للسينما المصرية والأوروبية ثم أطلقت مهرجان شرم الشيخ السينمائي.