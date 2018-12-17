كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - روتانا تعلن موعد طرح ألبوم "نبيل شعيل" الجديد

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، الألبوم الجديد للفنان الخليجي نبيل شعيل، والذي يحمل اسم «فرق السما 2019»، وذلك حصريًا عبر تطبيق ديزر DEEZER.

يضم الألبوم الذى يتعاون فيه نبيل شعيل مع عدد من المؤلفين والشعراء والملحنين والموزعين، ما يقرب من 6 أغان انتهى من تسجيلها تماما.

وكان من المنتظر طرح الألبوم في 11 ديسمبر الحالي، لكن روتانا حددت موعده النهائي ليدخل في سباق ألبومات رأس السنة الميلادية.

