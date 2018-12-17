كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - نبيلة مكرم: ملف التعليم يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية

معتز عوض عبرت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بالنسخة الرابعة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع ". وأضافت مكرم فى حوار لفضائية "تن تى فى " أن جميع المؤتمرات تسير فى اتجاهات الدولة وبالتماشى مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 . وتابعت وزيرة الهجرة أنه بالطبع ملف التعليم يأتي على رأس أولويات ملفات الدولة واهتمام القيادة السياسية بها، ولهذا كان لابد أن يكون مؤتمر "مصر تستطيع " لهذا العام يأتي بالتعليم، مشيرة إلى أن العديد من العلماء والخبراء والأساتذة حضروا تلبية لنداء الوطن.

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