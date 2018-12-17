كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - برنامج "أنا وابنتي" يتصدر يوتيوب

دخلت آخر حلقات برنامج "أنا وابنتى"، الذى يقدمه كل من الفنان شريف منير وابنته أسما، قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

واقتربت الحلقة التى كان ضيوفها كل من حسن الرداد وزوجته إيمى سمير غانم من تحقيق ما يقرب من نصف مليوم مشاهدة فى 3 أيام، لتحتل المرتبة الـ 1 من أصل 50 فيديو يضم القائمة، وبذلك يكون تلك المرة الأولى الت يحقق فيها البرنامج هذه المرتبة .

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير فى مجال الدراما التليفزيونية هو مسلسل "الزيبق"، والذى شارك فى بطولته كل من كريم عبد العزيز وريهام عبد الغفور.