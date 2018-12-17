كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - شاهد - همام إبراهيم يطرح برومو أغنيته الجديدة

طرح المطرب العراقي همام إبراهيم البرومو الدعائي لأحدث أغانيه «قلبي جاهل»، التي قام بتصويرها على طريقة الفيديو كليب، وينتظر طرحها خلال الفترة القليلة المُقبلة.

أغنية «قلبي جاهل» لـ همام إبراهيم، من كلمات: حيدر الاسير، الحان: همام حسن، توزيع: عمار عدنان، وإنتاج: المولى بروداكشن (سمير المولى).

وكان هُمام إبراهيم، قد أطلق أحدث أعماله عبر قناته الخاصة على يوتيوب، وهي بعنوان (سيدة المساء) بعد أن غناها للمرة الأولى في مهرجان الموسيقى العربية، وهي من نوع الطرب الأصيل وباللغة الفصحى.