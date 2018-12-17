كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - أحمد موسي: السيسي حريص على عرض ما تقدمه مصر للعالم

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهى من لقائه مع المستشار النمساوي ورئيس البرلمان النمساوي، مضيفا "نحن نرصد رؤية العالم الخارجي لمصر من خلال زيارة الرئيس السيسي إلى النمسا".

وأضاف " موسى" في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا: "مستشار النمسا أكد خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجاح تجربة مصر الاقتصادية، ولا يوجد دولة تجامل دولة أخرى".

وتابع: "المستشار النمساوي استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر وأجرى معه جلسة مباحثات ثنائية، وكان الرئيس السيسي حريصا على عرض ما تقدمه مصر للعالم".