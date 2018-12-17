كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - الرئاسة: مصر لديها خطط طموحة لتنمية القارة الأفريقية

معتز عوض

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي قام باستعراض رؤية مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي 2019 خلال زيارته إلى النمسا.

أضاف "راضي"، في تصريحات هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن مصر تسعى للتعاون بين أوروبا وأفريقيا في مجال التنمية ودعم الموارد البشرية، من أجل دعم الاقتصاد الأفريقي وتوفير فرص العمل.

وأوضح أن القارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية والبشرية ولكن تحتاج إلى بعض الإمكانيات التي تساعد على الاستفادة من تلك الموارد، متابعًا منتدى "أوروبا - أفريقيا"، يهدف إلى دفع التعاون بين القارتين.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر لديها خطة طموحة من أجل تنمية القارة الأفريقية، موضحًا أنه ضمن المشروعات المقترحة مشروع خاص بربط القارة الإفريقية، سواء في الطرق أو السكك الحديدية والخطوط الملاحية والجوية، قائلًا "ربط القارة سيحقق فائدة كبيرة للدول الإفريقية".