كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - مع السلامة ياعزوبية .. زيجات النجوم في 2018 حدث ولا حرج.. صور

ما شهدته حفلات زفاف النجوم في العام 2018 يفوق خيال أغلب مؤلفي المسلسلات المثيرة، فأغلبها تقريبا أقيمت سرا وبعد إنكار متكرر من النجم وصل حد التهديد لكل من يؤكد أنباء الزفاف كما حدث من الفنان أحمد فلوكس، وبعضها انتهي بطلاق سريع جدا كما حدث للنجمات ناهد السباعي والفنانة مي سليم، والملاحظة الأهم أن العام الجاري شهد حفلات زفاف متتالية لنجمات ونجوم برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، وتبقى المطربة "شيرين عبد الوهاب" عروس العام بلا منازع.

الفرحة كانت حاضرة مع اليوم الأول للعام ففي الأول من يناير 2018، احتفل الثنائي الكويتي عقيل الرئيسي وفرح الهادي بزفافهما لتكون بداية حياتهما العائلية، تزامناً مع بداية العام الجديد.

الفنانة والإعلامية الشابة ريم أحمد احتفلت بزفافها على الفنان الشاب طه خليفة، بإحدى قاعات الأفراح، يوم 27 يناير بحضور فريق عمل مسلسل "يوميات ونيس" الذي شهد انطلاقتها وهي طفلة، وشاركهم الفرحة من النجوم أمل رزق وسناء شافع والإعلامية شريهان أبو الحسن والإعلامية أسماء مصطفى و حمزة العيلى وعزوز عادل وأحمد السيد ورانيا الخطيب وأحمد عبد العزيز ومحمد علام ومحمد عبدالقادر ومجدي البحي وشريف إدريس.

الإعلامية رؤى الصبان تم زفافها على الإعلامي حمود الفايز في قصر طويق للمناسبات في الرياض مساء الجمعة 2 فبراير 2018. وحضر الحفل حشد من أقارب وأصدقاء العروسين، إلى جانب بعض الإعلاميين.

احتفلت الفنانة السعودية داليا مبارك بزواجها من رجل الأعمال الأميركي الهيم في حفل أقيم يوم 25 فبراير على متن أحد اليخوت في مدينة اسطنبول التركية، في حضور الأصدقاء والأقارب وعدد من زملائها في الوسط الفني، منهم الفنانة أحلام.

اعتدنا في الأعوام السابقة على حفلات زفاف نجوم الفن المصري الشتوية بشهر يناير، ولكن هذا العام تأخر الموعد كثيرا وجاء أول حفل من نصيب الملحن محمد رحيم الذي أعلن ارتباطه بمروضة الأسود الشهيرة أنوسة كوتة، وتم الزفاف يوم 11 مارس، وقدم رحيم الي عروسه أنوسة أغنية أعدها خصيصا لزفافهما بعنوان "فيا اللي مكفيني".

شارك في إحياء فقرات الحفل من نجوم الغناء محمد نور ونادر أبو الليف وزيزي عادل ورنا سماحة ومينا عطا ومروة نصر ونادر نور ومصطفى محفوظ ومحمد شاهين والمخرج ماندو العدل والشاعر تامر حسين والمنتج محسن جابر والشاعر بهاء الدين والملحن خالد عادل.

في مفاجأة للوسط الفني الخليجي، تراجعت الفنانة الكويتية غدير السبتي عن موقفها الرافض للزواج، وتم زفافها على زميلها المخرج البحريني أحمد الفردان، بعد 20 عاما على اللقاء الأول بينهما فقد كان الثنائي "غدير وأحمد" زميلين فى الجامعة نفسها في الكويت قبل عشرين عاما، إلا أن أحمد سافر إلى الخارج لكى يكمل تعليمه، ثم قرر العودة إلى بلده فى البحرين، لمتابعة دراسته فيها، والتقيا العام الماضي خلال تصوير مسلسل "أماني العمر"، حيث كان أحمد أحد مخرجي العمل، وغدير إحدى ممثلاته، وبعد أيام من التصوير تطورت العلاقة بينهما، وخلال حديث مشترك بينهما حول الزواج، قال أحمد الفردان إن الزواج هو مؤسسة فاشلة، وفوجئ بأنها تشاركه الرأى، وبعد فترة صارحها بحبّه لها، وتكلل هذا الحب بالزواج.

بعد إنكار دام ثلاثة شهور كاملة وصل حد خروج حسام حبيب بتسجيل صوتي لتكذيب والده الذي كشف عن قرب زواجه من المطربة شيرين عبد الوهاب، حدث الزفاف بحفل خاص وسري منع الإعلام من حضوره، ولكن تم بث وقائعه عبر الصفحة الشخصية لشيرين على موقع الفيس بوك يوم 7أبريل.

شيرين احتفلت بعقد قرانها وزفافها على المطرب حسام حبيب، بإحدى الفيلات على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بحضور عدد محدود من العائلتين وشارك من الوسط الفني النجمات الهام شاهين وليلى علوي ومنة شلبي فقط، بينما لم يحضر اى من نجوم الغناء الحفل وتم الاكتفاء بدي جي لديو "كل ما أغني" للعروسين، ومهرجان العب يلا.

بدون مقدمات ولا قصص حب أو شائعات زواج فوجيء الوسط الفني بزواج الفنانان مي سليم ووليد فواز يوم 20 يونيو وتم عقد قرانهما، بأحد مكاتب توثيق الزواج المعروفة محليا في مصر ب"الشهر العقاري" وفقا لقانون الزواج من الأجانب في مصر، نظرًا لجنسية مي سليم الأردنية، ولم يستمر الزواج طويلا فقد حدث الطلاق قبل انتهاء شهر العسل لأسباب لا زالت سرية.

اعتدنا طوال العام 2018 على الزيجات السرية للنجوم، ولكن الفنانة السورية رويدا عطية أعلنت زواجها سرا وخبر حملها بالشهر الرابع في يوم واحد وهو 28 يونيو، وكتبت: وكتبت: مساء الخير حبايبي وشكراً للمباركات بزواجي وان شالله الله بيقومني بالسلامة". وأضافت: "واعذروني عن عدم التصريح عن اسم زوجي. وكرمال ما بعض المواقع للأسف تعطي تحليلات وتشتت الناس، ح اعطي هالمعلومات فقط. هو رجل أعمال، مغترب لبناني استرالي، تمنولنا الخير والتوفيق بحياتنا، وشكراً.

المفاجآت لا زالت حاضرة في مصر حيث أعلنت النجمة شيري عادل عن زواجها سرا من الداعية الديني معز مسعود بعد أيام قليلة من طلاقه من زوجته بسنت نورالدين في بيان رسمي صادر عنهما بتاريخ 12 يوليو، وجاءت طريقة الإعلان عن الزواج "غير تقليدية" حيث استغلت شيري فرصة التحضير لجزء جديد من مسلسلها "السهام المارقة" لتكشف بطريقة غير مباشرة عن زواجها "غير المعلن" من الداعية الاسلامي الذي شارك في انتاج الجزء الأول ويستعد لانتاج الجزء الثاني بضم نجوم جدد، بعد مقتل أغلب نجوم المسلسل.

بنفس اليوم 12 يوليو أعلنت منة حسين فهمي ابنة الفنانة ميرفت أمين عقد قرانها على المحامي المصري الشهير طارق جميل سعيد، ليصبح الزوج الثالث، حيث تزوجت منة أولا من الفنان شريف رمزي الذي طلقها وتزوج الفنانة ريهام أيمن، ثم تزوجت من الفنان أحمد فهمي ثلاث سنوات وأعلن الطلاق قبل شهر واحد من عقد قرانها على طارق، وأقيم حفل الزفاف يوم 18 أغسطس علي أحد الشواطيء الخاصة بساحل مارينا.

الفنانة المصرية المثيرة للجدل منى هلا، عقدت قرانها في حفل عائلي داخل منزلها على صديقها السويسري توماس في منزل العائلة بالقاهرة، يوم 14 يوليو بعد انتهاء إجراءات إشهار اسلامه، وأعلنت الخبر صديقتها المقربة وأكثر المدافعات عنها الفنانة سلوى محمد علي، وتبين أن الحفل متمما لإجراءات عقد القران في الشهر العقاري وفقا للقوانين المصرية.

الزيجات المفاجئة انتقلت إلي البحرين يوم 19 يوليو مع إعلان الإعلامي البحريني خالد الشاعر، عقد قرانه على الاعلامية "نور" ابنة الفنان البحريني خالد الشيخ، مؤكدا أن زواجه الثاني بمثابة ميلاد جديد له، علما بأنه تزوج سابقا من أسيل عمران وطلقها قم ردها إلى عصمته حتى طلقها بصورة نهائية عام 2015.

خالد الشاعر أعلن الخبر عبر حسابه بموقع تويتر بتغريده قال فيها: ويحدثُ أنْ تُولَدَ ثانيةً! تم عقد قراني على " نور " ابنة الأستاذ خالد الشيخ.

حفلات الزفاف الخاصة استمرت مع عقد الفنان الشاب أحمد مجدي قرانه يوم 20 يوليو على فتاة من خارج الوسط الفني تدعى نهي، في احتفال عائلي خاص، لم يحضره أحد من داخل الوسط الفني.

بعد إعلان الخطوبة المفاجىء بشهر يونيو، كشف النجم الشاب أحمد الفيشاوي عن زواجه للمرة السادسة من السيدة ندى، بعدما غيّر حالتها الاجتماعية من خطيبته إلى "زوجته" يوم 28 يوليو، دون عقد حفل زفاف أو حتى حفل عائلي، علماً بأن حفل الخطوبة عقد سراً بحضور الأهل فقط.

الفيشاوي أعلن الزواج بنفس طريقة إعلان الخطوبة حيث نشر صورة العروس عبر حسابه الشخصي بموقع إنستقرام، وعلق عليها قائلاً: MY wife ، مع وضع أيقونة القلب الأحمر وإشارة لتواجدهما بشهر العسل.

الزواج في مقار الشهر العقاري والقنصليات انتقل إلي مدينة دبي، حيث باغتت النجمة المصرية عبير صبري الجميع وكشفت عن مقطع فيديو لمراسم عقد قرانها على المحامي دكتور أيمن البياع في القنصلية المصرية بدولة الإمارات يوم 29 يوليو، وذكرت لاحقا أنها تعيش قصة حب منذ عام كامل عندما تعرفت عليه أثناء مشاركتها في عمل خيري تحت مظلة مؤسسته الشهيرة، وتبادلا اللقاءات ما بين القاهرة ودبي حتى تم الزواج.

الخطوبة الأكثر إثارة للجدل داخل الوسط الفني جمعت النجمين احمد فهمي وهنا الزاهد يوم 15 أغسطس، بعدما أعلنا فجأة قرارهما تحويل ارتباطهما السريع في الفترة الأخيرة إلى خطوبة رسمية ، في حفل عائلي أقيم بمنزل والدتها و بحضور شقيق فهمي الفنان كريم وزوجته، إضافة إلى شقيقات هنا الزاهد وبعض الأصدقاء المقربين بمقدمتهم الفنان الكوميدي هشام ماجد.

نجمة الموسم الثامن من برنامج ستار أكاديمي المطربة نسمة محجوب اقامت حفل زفافها على الخبير الاقتصادي شادي الحلواني، بحفل خاص جدا أقيم يوم 25 أغسطس بأحد المناطق الريفية واقتصر الحضور على أهل العروسين والأصدقاء المقربين.

وقام العروسان بالرقص على أغانى الدي جى لعدد من المطربين منهم حكيم والشاب خالد، كما حرصت نسمة على إهداء أغنية " أنا حبيتك" إلى زوجها شادى الحلواني، والتى تفاعل معها الحضور بشكل كبير فى جو ملىء بالبهجة، فيما التقط العروسين عدة صور رومانسية جمعتهما سويا.

نجمة النسخة العاشرة من برنامج ستار أكاديمي المطربة المصرية شيرين يحيى احتفلت بزفافها على رجل الأعمال المصري محمود السيد مساء الإثنين27 أغسطس، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الغناء بمقدمتهم تامر حسني الذي تحدى أوامر الأطباء وقام بغناء أغنيته الجديدة "عيش بشوقك" ومعه المطرب محمد فؤاد، ونجوم برنامج ستار أكاديمي رنا سماحة ومحمد شاهين ونجمة برنامج أراب أيدول كارمن سليمان.

العام 2018 شهد أخيرا حفل زفاف الفنان محمد إمام ونوران طلعت المؤجل ثلاث مرات طوال الثلاث سنوات، وأقيم الحفل تحت حراسة أمنية مشددة وبعيدا عن وسائل الإعلام بقصر والده الفنان عادل أمام في الساحل الشمالي يوم 30 أغسطس ، وقام باحياء الحفل المطرب عمرو دياب بمفرده، وتم فرض الملابس الكاجوال على الحضور وبمقدمتهم النجوم ياسمين عبد العزيز، وأحمد حلمي، وغادة عادل، وتارا عماد، وكريم محمود عبد العزيز، وأحمد فهمي وخطيبته الفنانة هنا الزاهد، والمخرج أحمد خالد موسى، والفنان محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر، والفنانة التونسية درة، والفنانة إسعاد يونس، وطاهر أبو ليلة، ومحمد علي رزق، وأحمد صلاح السعدني، والمخرج عمرو عرفة، وأحمد رزق، وغادة عادل، وأحمد السقا.

في سرية احتفلت الفنانة ناهد السباعي، بعقد قرانها على رجل الأعمال محمد عبد ربه، في حفل عائلي خاص داخل قاعة مناسبات ملحقة بمسجد محمد علي في حي القلعة العريق يوم 31 اغسطس، بحضور والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، وخالتها النجمة رانيا فريد شوقي وبمشاركة ثلاث نجمات فقط وفنان واحد هم الراقصة دينا وريهام عبد الغفور وداليا البحيري المرتبطة بعلاقة زواج سابقة مع العائلة وأحمد جمال سعيد، ومصممة الأزياء ريم العدل، وكان من المقرر إقامة حفل الزفاف في سرية أيضا بإحدة القرى السياحية على شاطيء البحر الأحمر، ولكن تم الغائه قبل موعده بساعات قليلة وحدث الطلاق لعدم التوافق كما صرحت العروس لاحقا.

بعد ستة شهور على إعلان انفصالهما نهائيا وفسخ الخطوبة، احتفلت أسما شريف منير بزفافها علي الفنان محمود حجازي يوم 8 سبتمبر الجاري، في حفل خاص، أقيم على أحد الشواطئ واقتصر حضوره على الأهل والأصدقاء فقط وبعيدا عن وسائل الاعلام.

كشف الفنان محمد دياب عن أول صورة لحفل عقد قرانه والزفاف من المذيعة هاجر الإبياري، الذي أقيم وسط أجواء من السرية التامة وبحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء من خارج الوسط الفني يوم 7 أكتوبر ولم يشارك فيه نجوم الغناء ولا فريق نجوم مسلسل "الأب الروحي" الذي شهد بداية انطلاقته نحو الشهرة.

النجمة الكوميدية شيماء سيف توجت قصة غرامها مع المنتج محمد كارتر، وأقامت حفل زفافها يوم 19 أكتوبر، في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن الذين تباروا في مجاملة العروس بإظهار مواهبهم في الرقص والغناء والعزف، بينما وضع العريس قائمة محظورات أبرزها عدم السماح بتقبيل عروسه، أحيا حفل الزفاف المطرب محمد حماقي الذي قدم للمرة الأولى ديو "اول مرة" من مسلسل "لهفة" بحفل مباشر مع الفنانة دنيا سمير غانم، وطلب من العروسين الرقص برومانسية على الأنغام الحالمة للأغنية، وبعدها قدم حماقي ديو صغير مع المطرب الشعبي محمود الليثي.

حضر الزفاف عدد من نجوم الفن والمجتمع، في مقدمتهم الإعلامية منى الشاذلي وزوجها ومن نجوم الفن د.أشرف زكي وحرمه روجينا ،حمدي بدر مدير أعمال حماقي، أمير كرارة ،محمد رمضان، وفاء عامر، ايتن عامر، رجاء الجداوي ،وأعضاء فريق مسرح مصر ،المنتج محمد حامد وأسرته ، محمود الليثي، شذى ، المخرج وائل إحسان ، المخرج خالد جلال ، هدى، هلا السعيد، عمر السعيد ، سامية الطرابلسي ،الاعلامية رباب إبراهيم ، احمد زاهر ، احمد صيام ،رامي وحيد، حسام داغر ومحمد ثروت ،محمد عز ، كارمن سليمان، ندي موسى ، نادر حمدي، ريم البارودي، سالي عبد السلام، المخرج طارق العتر وعلي العتر.

بعد أسبوع من التكذيب والتصريحات التليفزيونية الغاضبة، أكد الفنان أحمد فلوكس صحة أنباء ارتباطه بالفنانة هنا شيحا، وكشفت شقيقتها حلا عن الصورة الأولى من مراسم عقد القران ليلة 20 أكتوبر، في حفل عائلي أقيم بحضور شقيقاتهن مايا ورشا وبحضور والد العريس الفنان فاروق فلوكس.

المصدر - سيدتي

