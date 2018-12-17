كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - أمير مرتضى منصور يُهاجم "أون سبورت" بسبب الأهلي

أمير مرتضى منصور

انتقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، الاستوديو التحليلي لقناة "أون سبورت"، قبل مباراة الأهلي والنجوم في بطولة الدوري المصري العام والتي تقام حاليا على ستاد السلام.

وقال أمير مرتضى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ‏"أشعر أني أشاهد مباراة بين منتخب مصر وفريق النجوم الأثيوبي، وكأنه مذاع على قناة الاهلي وليست مباراة بين فريقين مصريين في الدوري المصري، الاستوديو التحليلي بالكامل ينتمي و يتمنى فوز الاهلي ولم يتحدث بكلمة عن النجوم، هذه مهنية الأعلام الرياضي المصري".

وفي سياق اخر انتقد منصور قناة اون سبورت قائلاً: "‏حلقة محمد ابراهيم المذاعة اليوم على، هي حلقة مسجلة منذ أكثر من شهر طبقاً لخطة وضعتها ادارة الكرة لظهور لاعبي الزمالك في الاعلام على مدار الموسم سأعرض على مجلس الادارة تصور لمراجعة التعامل مع بعض القنوات الفترة القادمة طبقاً لمهنية كل قناة".