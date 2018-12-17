كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - الديهى: زيارة السيسي للنمسا حركت المياه الراكدة بين البلدين

معتز عوض

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن العلاقة بين مصر والنمسا لم تأتي الاستفادة منها بالشكل الكافي طيلة السنوات الماضية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنمسا بمثابة تحريك للمياه الراكدة الموجودة بين البلدين.

وأوضح "الديهي"، أن استقبال الجالية المصرية للرئيس السيسي بالنمسا تعكس مدى الشعبية الهائلة التي يحظى بها السيسي وثقة المصريين الكبيرة به.