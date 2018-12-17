كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - انتحار شاب شنقا بإحدى قرى العدوة في المنيا

أقدم شاب على الانتحار شنقا لرغبتة فى الزواج باحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى بالمديريه بانتحار «محمد. ح. ج» ٢١ سنة حاصل على دبلوم مقيم بقرية كفر مهدي بمركز العدوة بسبب خلافات أسرية.

وانتقل ضباط مباحث المركز، على رأس قوه إلى موقع الحادث، وتبين انتحار شاب بسبب خلافات أسرية، وبسؤال والده لم يتهم أحد بالتسبب وأكد أن الانتحار لخلافات أسرية تتعلق برغبته في الإقبال على الزواج.

وقرر مفتش الصحة عدم وجود شبهه جنائية، وقرر مدير النيابة انتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وتكليف البحث الجنائي باستكمال التحريات.