كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - انتحار شاب شنقا بإحدى قرى العدوة في المنيا
أقدم شاب على الانتحار شنقا لرغبتة فى الزواج باحدى قرى مركز العدوة شمال المنيا.
تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائى بالمديريه بانتحار «محمد. ح. ج» ٢١ سنة حاصل على دبلوم مقيم بقرية كفر مهدي بمركز العدوة بسبب خلافات أسرية.
وانتقل ضباط مباحث المركز، على رأس قوه إلى موقع الحادث، وتبين انتحار شاب بسبب خلافات أسرية، وبسؤال والده لم يتهم أحد بالتسبب وأكد أن الانتحار لخلافات أسرية تتعلق برغبته في الإقبال على الزواج.
وقرر مفتش الصحة عدم وجود شبهه جنائية، وقرر مدير النيابة انتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وتكليف البحث الجنائي باستكمال التحريات.
شكرا لقرائتكم خبر عن انتحار شاب شنقا بإحدى قرى العدوة في المنيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .