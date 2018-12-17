كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - ضمير الدكتورة نوال بقلم نبيل عمر

فاكرين مسلسل ضمير أبلة حكمت ، الذي أبدعه السيناريست الرائع أسامة أنور عكاشة في تسعينيات القرن الماضي .. وجسدته سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة ..

المسلسل يتكرر في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين ..

الشخصية الرئيسية للأحداث : الدكتورة نوال

والكاتب للأحداث الرائع نبيل عمر .

إقرأ وإستمتع بضمير الدكتورة نوال ..

حديث الدكتورة نوال

كنت عائدا فى قطار السادسة مساء من الإسكندرية قبل أيام، وجاء مقعدى بالمصادفة بجوار أستاذ لغة لاتينية بكلية الآداب، ورحنا نتحدث عن التعليم وأحواله المائلة من الحضانة إلى الجامعة.تحديث ذو شجون، يؤلم من يحلم أن يرى مصر دولة متقدمة، يرتفع قدرها إلى ما يليق بتاريخها وحضارتها ودورها ..حديث تخللته بعض الحقائق الخزعبلية، أكثرها غرابة حين عرج الأستاذ إلى تكاليف الدروس الخصوصية لابنه الطالب الثانوي، وكدت أقفز من مقعدى حين قال: حصة الرياضيات بمائة وسبعين جنيها فى ساعة ونصف الساعة.

سألته بسذاجة: هل ابنك يأخذ درسا مع مجموعة صغيرة من طالبين أو ثلاثة؟

ابتسم قائلا: ياريت .. هو فى مجموعة من مئة طالب، بقاعة داخل مول معروف بالإسكندرية، عشرون جنيها للمكان والمئة والخمسون الباقية خالصة للمدرس..

حسبت فى سري: اللهم لا حسد 15 ألف جنيه فى 90 دقيقة.. ولا أحسن لاعب كرة قدم فى الأهلى والزمالك.. يعنى لو اشتغل أربع حصص فقط فى اليوم، يبقى 60 ألف جنيه فى ثلاثين يوما، نحن نتحدث عما يقرب من مليونى جنيه شهريا خالية من الضرائب..طبعا ولا أحسن راقصة فى مصر..(بالقطع لم أضع فى الحسبة العلماء، المفكرين، الباحثين، أساتذة الجامعات، ثلاثة أرباع رجال الأعمال والتجار الكبار الشرفاء، أربعة أخماس الأطباء المهرة والمهندسين المبدعين، رؤساء مجالس إدارات بنوك صغيرة ومتوسطة الحجم ومن يماثلهم)

علقت متعجبا: يبدو الرقم مبالغا فيه جدا!

رد بحسم: إطلاقا..هذا هو السعر فى تدريس الرياضيات والفيزياء باللغة الإنجليزية، ربما يقل إلى النصف بالعربية.

سكت ولَم أعلق.. فى صباح الْيَوْمَ كنت في قاعة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بدعوة من مديرته الدكتورة سعاد عبد الرحيم، وسط عدد كبير من الأساتذة والباحثين جمعهم مؤتمر التعليم فى عالم متغير، ودخلت متأخرا عن جلسة الافتتاح ربع الساعة، وقتها كانت الأستاذة المحاضر تسأل ساخرة: وأين هى مجانية التعليم؟، كيف تكون مجانية وأولياء الأمور يدفعون المليارات فى الدروس الخصوصية؟

لم أنصت جيدا لبقية ما قالت، فقد كان مجرد صدى لأزمات يعرف تفاصيلها رجل الشارع قبل المتخصصين، وقررت أن أغادر، أولا.. كنت أفضل مؤتمرا قبل إقرار نظام التعليم الجديد ويحضره الدكتور طارق شوقى وزير التعليم يناقشون معه تفاصيل هذا النظام، ثانيا: ما الفارق الذى يمكن أن يحدثه والنظام الجديد لم يتحرك سوى خطوات قليلة،ولم نتبين فيه الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟.ولكن شيئا ما أمسكنى عن الرحيل وحسنا فعلت، فقد سمعت لمدة ساعة كلاما بدد جزءا كبيرا من ألمي، وملأنى تفاؤلا وأملا فى مستقبل أفضل..لم يكن كلاما فى الهواء من باحث يجتر ما نحن فيه وإنما كان شرحا وتفسيرا من المسئول المباشر عن المناهج الجديدة التى بدأ تدريسها فعلا هذا العام.

كان المتحدث هو الدكتورة نوال شلبى مدير مركز تطوير المناهج وقالت ببساطة:

1- عندنا أزمة فى جودة الخريج المصرى سواء لسوق العمل أو للنجاح فى الحياة.

2- نحن لا نطور مناهج قديمة نحن نؤسس مناهج جديدة تماما.

3- فلسفة المنهج الجديد هى إكساب طلابنا مهارات القرن الحادى والعشرين.

4- نريد من الطالب أن يستمر فى التعلم ويكون قادرا على التفكير السليم والإبداع والمنافسة، أن يكون قائدا فعالا أو مقودا إيجابيا مؤمنا بقيم العمل، محققا لمبادئ ريادة الأعمال..الخ.

5- أرسلنا 30 باحثا إلى 12 دولة من الأكثر تقدما فى نظم التعليم.

6- أنشأنا مناهج قائمة على تعليم المهارات لا حشو المعلومات، نتعلم : لنعيش، لنعرف، لنكون، لنعمل، ونقلنا عن اليونسيف قائمة المهارات الفردية والحياتية المطلوبة وأضفنا إليها الإنتاجية ولأن عندنا مشكلة فيها، والمحاسبية أى تحمل المسئولية.

7- لا مهارات دون قيم تدفعها فى الطريق السليم، فوضعنا منظومة قيم تشملها كل المناهج، فى قضايا البيئة والتنمية، المواطنة، عدم التمييز، الصحة والسكان، والعولمة، واصبح عندنا مجالات دراسية لا مواد دراسية.

8- وضعنا كل هذا أمام المؤلفين ليضعوا المناهج على أساسها..وهذا ما حدث فعلا.

وروت الدكتورة حكايات عن بعض المدرسين والمناهج الجديدة وكيف تفاعلوا معها وأضافوا إليها تفاصيل مدهشة من عندهم.

باختصار سوف يختفى إلى الأبد التعليم التلقينى حسب مناهجنا الموزعة عبر المدارس، لأن التقييم حل محل نظام الدرجات القديم، لكنها استدركت قائلة: لكن أمامنا تحديات صعبة منها كثافة الفصول العالية، رفض أولياء الأمور للنظام دون فهم.

وأنهت الدكتورة نوال شلبى حديثها الممتع المترع بالأمل والحلم بكيفية بث القيم الإنسانية العليا فى حصص الدين الإسلامى والمسيحي، بنصوص من القرآن والإنجيل.

إذن نحن أمام مرحلة فاصلة فى حياة الأمة المصرية، إما أن ننزل من السبنسة التى نتشعلق فيها منذ عقود ونلحق بالعربة الأخيرة فى قطار الحضارة الحديثة أو نظل غافلين نمصمص شفاهنا مسلمين عقولنا إلى القرون الوسطي، ولا منطقة وسطى أو توازنات أو مساومات بينهما، ولهذا نحن المصريين جميعا شركاء فاعلون مع الحكومة بقوة، حتى لو تأخرت فى دعوة المجتمع إلى النظام الجديد شرحا وتفسيرا، فالتعليم لا يخص الحكومة وحدها ويخصنا جميعا، ولا يجوز أن نبتعد أو نفتش عن دروب خلفية لتعليم أولادنا، والذى يخصنا هو السياسة العامة للتعليم، وليس التفاصيل الفنية، لأنها عمل المحترفين والمتخصصين فقط..

وأول سؤال يجب أن نسأله لأنفسنا: هل مجانية التعليم بالصورة التى عليها الآن مفيدة لنا؟

وسبب السؤال أن أى نظام تعليم مجانى جيد من الإبتدائى إلى الجامعة يفوق قدرة مصر المالية.. وليست هذه دعوة لإلغاء المجانية التى هى حق دستوري، لكن علينا أن نفكر فى مسارات مختلفة، هل يجب أن يكون كل التعليم مجانيا أم فى التعليم الأساسى فقط: ابتدائى وإعدادي؟، وبعدها بمصروفات متوسطة فى التعليم الثانوي، ولتكن بـ500 جنيه سنويا، على أن يوضع المبلغ فى صندوق يصرف منه فقط على معامل اللغات والكيمياء والتكنولوجيا وتنمية المهارات وليس المرتبات وتحت إشراف مجلس أعلى للآباء..

وفى الوقت نفسه تخصص نسبة مفتوحة للطلبة المتفوقين غير القادرين، مع تعليم مجانى كامل فى المدارس الثانوية الصناعية، لحاجة مصر إلى مهنيين مهرة يستحيل أن تتقدم دونهم.