كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - مسؤولون روس: 100 صاروخ نووي جديد تدخل الخدمة بالجيش قريبا

أعلن مسؤولون روس أنه من المنتظر أن تحصل القوات المسلحة الروسية بحلول نهاية العام الجاري على 100 صاروخ نووي جديد، مما يزيد التوتر في المنطقة ويهدد باستفزاز الدول العظمى.

كشف عن هذه الأنباء العسكرية غير العادية قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الجنرال سيرغي كاراكاييف، في تصريحات لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" (النجم الأحمر).

وأوضح كاراكاييف أنه بحلول نهاية العام الجاري تقرر تسليح القوات الروسية بـ100 نوع من الأسلحة، بما فيها أنظمة صواريخ يارس.

وصواريخ يارس، المعروفة أيضا باسم "آر تي 24 يارس" أو "توبول إم آر" هي النسخة الروسية من الصواريخ متعددة الرؤوس الحربية، وهي عبارة عن صاروخ باليستي حراري نووي عابر للقارات، تم اختباره للمرة الأولى عام 2007.

وأوضح الجنرال كاراكاييف أنه في عام 2021 تقرر أن يكون فوج "أجور" أول وحدة في روسيا يتم إعادة تسليحها بصواريخ سارمات الباليستية الجديدة العابرة للقارات، بحسب ما ذكرت صحيفة إكسبرس البريطانية.