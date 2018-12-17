كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - عشان الصورة تطلع حلوة.. اعرفى تقفى ازاى وانتى بتاخدى سيلفى

تعتبر الكثير من الفتيات التصوير أمراً هامًا فى تفاصيل حياتهن اليومية، خاصة من يمتلكن حسابًا على موقع تبادل الصور انستجرام، والذى يحرصن من خلاله على مشاركة كل تفاصيل يومهن بالصور عليه، ما يتطلب معرفة كاملة بكيفية الوقوف السليم أثناء التقاط الصور، خاصة عند الحركة، وهو ما سلطت عليه الضوء مجلة "مارى كلير"، بحسب ما قال عدد من المصورين الشباب حول الطرق المثلى للوقوف أثناء التقاط الصور.

وعبر عدد من المصورين خلال التقرير إن اكثر التساؤلات تأتيهم من الفتيات حول مكان وضع اليد فى الصورة، فالكثيرات يجدن حلًا ليد يمسكن بها بعض الأغراض، ولكن تظل اليد الأخرى محل حيرة لديهن، وهو ما لخصه التقرير فى السطور التالية:

عليكِ الانتباه لوقفتك فى البداية، فالأفضل أن يكون ظهرك معتدلًا بشكل واضح، فإذا كنتِ تسيرين فى الشارع فالأفضل أن تشاورى للكاميرا بيديكِ، أما إذا كنتِ تقفين بجانب حائط فعليكِ بوضح يديكِ فى جيوبك مع فرد الظهر.

أما إذا كنتِ تلتقطين صورة لنفسك الأفضل أن تمسكين فى يدك الأخرى بعض الأغراض ككتاب أو كوب للشاى، ومن أجل صورة أكثر أنثوية فعليكِ بحمل معطفك على كتفك، والإمساك بحقيبتك فى اليد الاخرى، وفى مختلف الأحوال عليكِ أن تكون الصورة طبيعية غير مرتبطة ببعض الأفعال المصطنعة.