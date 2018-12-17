كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - وفاة والد بشير التابعى نجم الزمالك السابق

بشير التابعي

تُوفي، منذ قليل، والد النجم، بشير التابعي لاعب الزمالك السابق،بعد صراع مع المرض.

وارتدى بشير التابعي قميص الزمالك في الفترة من 1997 إلى 2008 تخللها فترة احتراف مع ريزا سبور التركي لمدة 3 مواسم.