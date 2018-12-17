كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - انسف حمامك القديم.. تصميمات لمراحيض لن تشاهدها إلا فى اليابان

تسمى المراحيض بـ"بيوت الراحة"، وهو ما يستدعى وجوب نظافتها وتزيينها، ليشعر مستخدموها براحة نفسية فى أثناء استعمالهم لها، وتشتهر دولة اليابان بنظافة مراحيضها، وروعة تصميماتها التى لا يضاهيها أى حمامات فى العالم، لا سيما تلك المراحيض العامة، ومراحيض المطاعم والحدائق، والتى يحرص اليابانيون على تصميمها لتبدو كمقصد سياحى وليس بيتاً للراحة فحسب.

وفى هذا التقرير نحاول رصد أبرز 7 مراحيض فى اليابان، تتميز بنظافتها وتزويدها بتقنيات عالية، وهو ما يعكس اهتمام الشعب اليابانى بالحرص على سلامة وراحة المستخدمين لهذه المراحيض الذين يختلون بأنفسهم لقضاء حاجاتهم.

المرحاض الذهبى

يشتهر مطعم الروبوت، فى حى شينجوكو الذى يقع بمدينة كابوكيتشو اليابانية، والتى تتميز بألوانها الزاهية وبكونها مكاناً للفن الترفيهى.

المرحاض الذهبى

لذلك حرص القائمون على هذا المطعم الذى يوجد فى هذا الحى، الذى يستقبل آلاف السائحين سنوياً، أن يكون مرحاضه علامة بارزة، ليخرج بتصميم وطراز ذهبى، ويتم تجديده وتطويره بشكل مستمر، وقد بلغت تكلفة المطعم وقت افتتاحه 10 مليار ين يابانى، خصص منا جزء كبير لتصميم هذا المرحاض الذهبى.

مرحاض الحديقة

إذا واتتك الفرصة لزيارة مطعم ريستو أوجوو، الذى يتواجد بساحل إتشيزن بمحافظة فكوى الياباناية، والذى يشتهر بتقديمه المأكولات اليابانية الشهيرة، فإنك و لابد أنك ستستخدم ذلك المرحاض الذى قد صمم داخل حديقة تتواجد بجانب المطعم.

مرحاض الحديقة

ويحظى هذا المرحاض بشعبية كبيرة، لكون مستخدميه يقضون حاجاتهم داخل حديقة، تملؤها روائح الزهور والأشجار، بالطبع من الصعب أن تجد مرحاضاً بهذا الشكل فى أى مكان أخر.

مرحاض الحوض المائى

إنه مرحاض يشبه تماما الحوض المائي موجود بمطعم هيبوبوبابا، والذي يقع أمام ساحل هاياشيساكى ماتسويه بمدينة أكاشي بمحافظة هيوغو.

مرحاض الحوض المائى

ولكون هذا المطعم يطل على البحر، فقد حرصت إدارته، على تصميم مرحاض بداخله ليعطيك إحساس وكأنك تجلس داخل البحر.

مرحاض التزلج

بالتأكيد ستشعر بنوع من الإثارة، إذا ما جلست على مقعد مرحاض التزلج، الذى يوجد داخل مطعم هايجى، الموجود فى محافظة ناجانو بمنطقة كوجن.

مرحاض التزلج

حيث يشعر المستخدم لهذا المرحاض، أنه يجلس على قمة منحدر للتزلج، كما أن جدران المرحاض تم لصقها بورق حائط مطبوع عليها صورة أولمبياد ناجانو للتزلج، بينما يوجد على أرضية المرحاض بينما يضع المستخدم قدميه أثناء جلوسه، صورة زحافات التزلج والتي تجعلك تشعر وكأنك فعلياً على ارتفاع كبير.

مرحاض الطبيعة

صمم هذا المحاض الذى يتواجد بمحطة إيتابو، التى تقع داخل مدينة إيتشيهارا بمحافظة تشيبا اليابانية، على مساحة 200 متر مربع، ليحصد هذا المرحاض، لقب الأكبر فى العالم.

وقد تم تصميم هذا المرحاض للإحساس بالطبيعة الغنية في مدينة إيتشيهارا فى أثناء قضاء الحاجة، وهو مخصص للنساء فقط، حيث لا يستطيع الرجال استخدامه.

مرحاض الطبيعة

ويوجد بداخل الحمام ستارة يمكن إغلاقها إلا أن وجوده في الهواء الطلق في جميع الأحوال يعطى شعورا بالانفتاح الزائد مما قد يجعل الإنسان يتردد فى قضاء حاجته.

مرحاض الرهبنة

من اسم المرحاض، يتبادر إلى ذهنك فوراً أنه يتواجد داخل أحد المعابد، وبالفعل فإن هذا المرحاض يوجد داخل معبد كاسويساى، والموجود بمكان تمارين الزهد لطائفة زِن بمدينة فوكوروى بمحافظة شيزوؤكا.

مرحاض الرهبنة

ويعد هذا المرحاض من المراحيض النادرة المشتركة لاستخدام الرجال والسيدات، وبخلاف وجود تمثال البوذا بداخله، يوجد أيضا صندوق تبرعات داخل المرحاض.

مرحاض الغرفة

وهذا المرحاض وهو يبدو كالغرفة، موجود في محافظة أوكاياما بمدينة أوكاياما في مطعم سندوبو توفو هاوس، وقد حرص صاحبه الذى يعشق فترة الثمانينات، على تحويل منزله إلى مطعم، وخصص غرفته لتكون مرحاضاً بهذا الشكل، الذى يعكس روحه المرحة.

مرحاض الغرفة

وقد قلب صاحب المطعم المفهوم السائد للمراحيض بهذا التصميم، حيث إنك تشعر انك بداخل غرفة مكتبية، وليس مرحاضاً.

