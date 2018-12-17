كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - قصة صورة لحفلة شاى على سطح الأهرامات من 80 سنة
تمتاز الآثار المصرية - إلى جانب فرادتها - بقدسيتها الخاصة فى عيون عشاقها من المصريين والأجانب اللذين يتوافدون من كل أنحاء العالم للاستمتاع بالتأمل فى عظمتها، وقضاء أوقات ممتعة فى رحابها، وهو ما جعل لكل منطقة آثرية بطول القطر المصرى، ذكرياته الخاصة لدى زواره، والتى يوثقوها ويخلدونها عادة بالصور التذكارية، ومنها ما أصبح لقطات نادرة تتداول بشكل واسع للتباهى بتلك الآثار وما شهدته من ذكريات وتجمعات بين الأسر والأصدقاء.
ومن بين اللقطات النادرة للأماكن الآثرية المصرية، مشهد لحفل شاى نظمه سياح إنجليز فوق سطح الهرم، وهو حفل يعود تاريخه إلى العام 1938، حيث قضى مجموعة من الأصدقاء الإنجليز وقتا ممتعا فوق سطح الهرم، تناولوا فيه الشاى وبعض المأكولات الخفيفة، كما استمتعوا بحرارة الشمس الجميلة التى تبعث الدفئ فى المكان.
ومن بين اللقطات النادرة للأماكن الآثرية المصرية، مشهد لحفل شاى نظمه سياح إنجليز فوق سطح الهرم، وهو حفل يعود تاريخه إلى العام 1938، حيث قضى مجموعة من الأصدقاء الإنجليز وقتا ممتعا فوق سطح الهرم، تناولوا فيه الشاى وبعض المأكولات الخفيفة، كما استمتعوا بحرارة الشمس الجميلة التى تبعث الدفء فى المكان.
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