كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - فيس بوك يحظر صفحة نجل نتنياهو بسبب معاداة المسلمين

يائير نتنياهو

حظر موقع فيس بوك يوم الأحد "يائير" نجل رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتنياهو" من مشاركة أى شىء عبر حسابه لمدة 24 ساعة، وانتقد الشاب البالغ من العمر 27 عاما الشبكة الاجتماعية وقال إن الحظر بمثابة "شرطة فكرية".

وجاء الحظر بعد أن شارك نجل "نتنياهو" منشورات دعا فيها إلى الانتقام لمقتل الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا على يد فلسطينيين، واقترح طرد الفلسطينيين من "إسرائيل"، كما أنه شارك أيضًا لقطة شاشة لمنشوره المحذوف الذى تسبب فى الحظر لأنه ينتهك قواعد Facebook.

وكتب "يائير" باللغة العبرية يوم الأحد : "فيس بوك يمنعنى من النشر لمدة 24 ساعة لمجرد انتقادها!"

وتحاول الشبكة الاجتماعية منذ فترة طويلة منع انتشار المنشورات التى تتصادم مع أو تتجاوز الحدود التى حددتها معايير الشبكة، والتى تسعى لتقليل السلوكيات مثل الإساءة أو التصيد أو الكلام الذى يحض على الكراهية.

وقال فيس بوك فى بيان أرسل عبر البريد الإلكترونى إن المنشورات تتضمن خطاب الكراهية لذلك تمت إزالته، وأضاف أن الموقع لا يسمح بحديث الكراهية على المنصة وسيواصل تطبيق سياسته.