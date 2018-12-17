كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - لو الصبغة والمكواة حرقته.. وصفات طبيعية للشعر التالف

يتعرض الشعر كباقى الجسم إلى العديد من المشاكل بسبب العادات الخاطئة التى يتبعها الكثير من الفتيات خلال يومهن، كاستخدام مصففات الشعر ذات الحرارة العالية، والصبغات وغيرها من المواد الكيميائية التى تضر الشعر وتعرضه للحروق، ولأن الشعر واحد ضمن أبرز أولويات الفتيات باعتباره محددا رئيسيا لشكل إطلالتهن، فهن كثيراً ما يبحثن عن طرق علاجه طبيبعياً، وينزعجن بشكل كبير عند تعرضه لأى من المشاكل، لذا نقدم لك اليوم ماسكات طبيعية للشعر سوف تساعد بشكل كبير فى إعادة ترطيبه وحيويته.

زيت الزيتون:

زيت الزيتون هو حل فعال يساعد على علاج الشعر المحروق وترطيبه وإعادة اللمعان له، فاحرصى على استخدامه إذا كنت تعانين من مشاكل وحروق الشعر.

طريقة تحضير الماسك:

يسخن 1/2 كوب من زيت الزيتون حتى يصبح فاتراً، ثم تدلك فروة الرأس به، وتوضع قبعة بلاستيكية على الرأس ويترك على الشعر من 30 إلى 45 دقيقة، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر، وتكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً.

زيت جوز الهند والبيض:

تساعد وصفة زيت جوز الهند مع البيض، على علاج الشعر المحروق والتالف، كما إنها تساعد بشكل كبير على تنعيم الشعر أيضاً.

المكونات:

5 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند، وبيضة.

طريقة التحضير:

تخفق البيضة جيداً وتخلط مع زيت جوز الهند، ثم نضع الخليط على جذور الشعر إلى أطرافه مع التدليك جيداً.

يترك الخليط لمدة نصف ساعة، ثم يشطف الشعر جيداً بالماء الفاتر، ويغسل بالشامبو والبلسم والمرطب.

الألوفيرا وزيت الأفوكادو والجلسرين النباتى:

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من جل الألوفيرا، 4 ملاعق كبيرة من زيت الأفوكاد، و 2 ملعقة صغيرة من الجليسرين النباتى.

طريقة التحضير:

تخلط جميع المكونات جيداً ثم توضع فى قنينة وتقلب جيداً حتى تتجانس جميع المكونات جيداً، ثم نضع الخليط على الشعر بأطراف الأصابع مع التدليك من الجذور إلى الأطراف، ونترك الخليط لمدة30 دقيقة، ثم يغسل الشعر بالشامبو والبلسم والمرطب.