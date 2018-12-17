كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - ضبط مسئول بمجلس مدينة أخميم لتسهيل بناء عقار بدون ترخيص

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط مسئول بمجلس مدينة أخميم بسوهاج لقيامه بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتسهيل بناء عقار دون إستكمال شروط التراخيص اللازمة.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد عن قيام مدير الإدارة الهندسية بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج باستغلال موقعه الوظيفى، والتواطؤ مع المدعو/حسن.م.ع - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج واستخراج تراخيص بناء للعقار ملكه دون استكمال شروط الترخيص، وعدم الحصول على موافـقة إدارة حماية الــنيل بالمخالفة لقانون البناء الموحد، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيقات.