كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - الأمن العام: تنفيذ 224 حكما لصالح البنوك بمديونيات 5 ملايين جنيه

قام قطاع الأمن العام بتوجيه حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للإقتصاد القومى ، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية. أسفرت جهود تلك الحملات خلال شهر نوفمبر الماضى عن تنفيذ 265 حكم قضائى متنوع لصالح البنوك والشركات . وتم تنفيذ 224 حكمًا قضائيًا بلغ إجمالى المديونية فيها (5,647,582) لصالح (12) بنك مختلف وتنفيذ 41 حكمًا قضائيًا لصالح 4 شركات وهيئات حكومية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة .

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