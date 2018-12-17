كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - محمود أباظة : أنا عرفت في حياتي بعض شخصيات نيتروجلسرين

كشف السياسي الكبير محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق أنه التقى بالفعل ببعض الشخصيات الحقيقية لأجواء رواية "نيتروجلسرين" للكاتب مصطفى عبيد، والتي تروي قصة تنظيم سياسي سري عمل في مصر خلال الثلاثينيات والأربعينيات.

وأوضح أنه كان مندهشا عما دفع شخصيات طبيعية إلى الإنخراط في مثل هذه الأعمال الإرهابية.

وقال خلال مشاركته في حفل توقيع الرواية بمكتبة ألف بالمعادي أن الرواية تقدم شخصية حقيقية غريبة جدا هي شخصية حسين توفيق قاتل أمين باشا عثمان سنة 1946، وهو شخص ليس لديه أسباب إقتصادية أو إجتماعية أو حتى ثقافية للتحول للإرهاب.

وأوضح أنه استغرب عند قراءته للرواية من استدعاء الروائي مصطفى عبيد لتلك الشخصية، خاصة أنه كان منسيا من قبل كثير من المؤرخين، وأنه تم تزوير قصته في فيلم "في بيتنا رجل".

وأوضح أن لغة الرواية جاءت مُعبرة عن زمن الرواية ، ورسمت شخصيات حقيقية لها تصورات شتى.

وأكدت الإعلامية سوزان حرفي ، والتي أدارت الحفل أن الرواية ترصد كيفية تحول العمل الوطني إلى إرهاب في ظل وجود خيط رفيع يفصل بين الفعلين. وقالت إن الكاتب استطاع أن يسرد في عذوبة أحداث هامة شهدتها مصر وسوريا خلال الخمسينيات والستينيات، وأنه قدم نموذجا غريبا لشخص مهووس بالدم، منطلقا من إهتماماته التاريخية.

وقال الروائي مصطفى عبيد أنه كان مدفوعا بعنف الإرهاب الجاري في مصر والعالم العربي خلال السنوات الأخيرة، وكان يبحث عن تفكيك لقضية استحلال البعض إزهاق الارواح وسفح الدماء تحت تصور كاذب للبطول .

وأوضح أن شخصية حسين توفيق كانت شخصية درامية تحمل كثير من المتناقضات لذا فإن الرواية كانت أ

وقال الكاتب الصحفي شريف عارف أن الرواية تعرضت لجانب هام من تاريخ مصر يخص الحركات السرية والتي شاعت مُنذ النصف الأخير من القرن التاسع عشر.

وأوضح الحقوقي نجاد البرعي أن قضايا الإرهاب تثير شهية كثير من المبدعين لتقديم رؤي عديدة، مشيرا إلى أن على الثقافة دور عظيم في مواجهة الإرهاب.

وشارك في الحفل عدد من الشخصيات العامة والكتاب على رأسهم عصام شيحة المحامي الشهير، والسفير محمد أمين مساعد وزير الخارجية، والكاتب السياسي محمود علي، وحسين عبد ربه رئيس تحرير جريدة البورصة، والروائي الشاب محمود زكي، وعدد من الصحفيين والقراء.

وصدرت رواية "نيتروجلسرين " للكاتب مصطفى عبيد في يونيو الماضي عن دار كيان للنشر، وهى رابع رواية للكاتبـ الذي سبق وقدم للمكتبة الإبداعية روايات " البصاص" ، " إنقلاب"، و" ذاكرة الرصاص".