كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 17 ديسمبر 2018 09:52 مساءً - اللي مسافر الأسكندرية: خلي بالك من نوة الفيضة الصغري

ضربت مدينة الإسكندرية، اليوم الاثنين، نوة الفيضة الصغرى، حيث هطلت الأمطار الغزيرة على أنحاء المدينة، مع ارتفاع موج البحر وسرعة الرياح مما تسبب في إغلاق البوغازي أمام حركة الملاحة.

ورفعت شركة الصرف الصحي بالمحافظة، حالة الطوارئ القصوى، كما انتشرت سيارات الشفط بطريق كورنيش الإسكندرية، تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، بالإضافة إلى التأكد من جاهزية المصبات والشنانيش لسهولة نزول المياه ومنع تراكمها بالشوارع.

ودفعت الشركة بعدد 94 سيارة لشفط المياه المتراكمة في الشوارع نتيجة لهطول الأمطار، لساعات متواصلة.

وتفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، عدد من الشوارع من بينها منطقة سيدي بشر وميامي.

.. وانقلاب أتوبيس سياحي بسبب سوء الطقس في الإسكندرية

أصيب سائق أتوبيس سياحي في الإسكندرية، اليوم، بكسر في الكتف الأيسر، إثر حادث انقلاب الأتوبيس في حرم طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بمدخل المحافظة بالقرب من محرم بك، وجرى نقله لمستشفى الجمهورية العام لتلقي العلاج.

وانتقلت قوات الأمن وفريق الإغاثة من إدارة المرور لرفع الأتوبيس وفتح الطريق لتسببه في زحام شديد في الطريق المؤدي إلى وسط الإسكندرية.

وبالمعاينة تبين خلل عجلة القيادة الخاصة بالأتوبيس، وبسبب الأمطار أدى إلى انزلاق الأتوبيس واستقراره في حرم الطريق.