بالصور| هنا شيحة تستعد لاستقبال "الكريسماس" بـ"لوك جديد"

شاركت الفنانة هنا شيحة، جمهورها بأحدث إطلالاتها عقب قيامها بتبديل لون شعرها للون الأصفر الأشقر، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "هنا" عدة "هاشتاجات" خاصة باحتفلات الكريسماس، وتفاعل العديد من متابعيها مع إطلالتها معربين عن تفضيلهم لهذا التغيير.

يذكر أن هنا شيحة وأحمد فلوكس عقد قرانهما منذ أسابيع قليلة، ولم يتم تحديد موعد الزفاف حتى الآن بعد أن أعلنا ارتباطهما نهاية أكتوبر الماضي، حيث كان الأمر بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهورهما بعد نفيهما أكثر من مرة ارتباطهما.

كان "فلوكس" نفى أخبار الارتباط بهنا شيحة خلال الفترة الماضية، وأعلن مقاضاة من ينشر تلك الأخبار إلا أن "هنا" أعلنت عقد قرانهما عبر حسابها على "إنستجرام"، فيما هنأتها شقيقتها "حلا".

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