"هند" تطلب "الخلع": "تخين ومش مهتم بنفسه.. وأنا جسمي ضعيف"

رفعت "هند.ي"، صاحبة الـ27 ربيعا، دعوى "خلع" في محكمة الزنانيري حملت رقم 60 4 4/ 2017 ضد زوجها "وائل.س"، 32 عامًا صاحب شركة استيراد وتصدير، بسبب تأثير سمنته على علاقتهما الزوجية وقدرته على الإنجاب.

وكانت "هند"، قد أقامت الدعوى في محكمة الزنانيري، بعد استحالة العشرة مع زوجها، بسبب سمنته المفرطة التي أثرت على قدرته على الإنجاب، حسبما أرفقت في مذكرة الدعوى، مشيرة إلى أنها تزوجت قبل نحو عامين.

معاناة بسبب زيادة وزن زوجها: "اتجوزنا صالونات وكان شكله مقبول وبيعمل دايت لكن بعد الجواز وزنه اختلف خالص في حوالي شهرين زاد وكرشه بقى صعب.. بدأت ألفت انتباهه بالراحة وكان في الأول بيستجيب لكن بعد فترة بيزهق ويقول إنه بياكل من الشارع رغم أني بعمل أكل رجيم في البيت".

خلافات بدأت مع الزوجة العشرينية: "الموضوع مبقاش بس الوزن والنظافة الشخصية مش بيغسل أسنانه بشكل منتظم ولا ريحته كويسة.. حتى العلاقة بقت صعبة لأن جسمي صغير مش بستحمل.. وقولتله في الأول اضايق وغضب وساب البيت ورجعت اعتذرتله ووعدني إنه هيعمل دايت تاني وفعلا استمر فترة لكن انتكس مرة تانية.. والموضوع بقى أصعب ومحرج كمان.. مبقتش أحب أخرج معاه قدام الناس دايما بيبصولنا بشكل غريب ويتريقوا".

محاولات للتعايش مع الزوج الثلاثيني: "مستواه المادي ممتاز ونصحته يعمل عملية تكميم معدة عشان الأمور تختلف ونفسيته كمان تتحسن لكن كأنه مش سامع.. حاولت أخلف لكن أول حاجة الدكتورة قالتها لازم تخس والكلمة دي ضايقتني جدا وخوفت مع الوقت أخلف ولاد عندهم سمنة وراثية بالشكل ده".

"هند" اسم مستعار لزوجة عشرينية رفعت دعوى "خلع"، لاستحالة العشرة مع زوجها وفضلت عدم ذكر اسمها حفاظا على سلامتها.

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