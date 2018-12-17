2019 لمواليد برج الأسد.. أوله اكتئاب وأوسطه حظ وآخره حذر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-رشا المنيرى:

مواليد برج الأسد الناري دائما متقلبون ويسعون إلى التجديد، و2019 عام استثنائي، يتمتعون فيه بالنجاح والتألق وتحقيق الأهداف، وفق ما ذكر محمد فرعون خبير الأبراج لـ"الخليج 365"، الذي كشف عن توقعاته للبرج خلال السنة الجديدة، كالتالي:

من حُسن طالع مواليد البرج الناري أنّ الشمس موجودة ومسيطرة في 2019، ما سيجعل مواليد "الأسد" محظوظون للعام الثاني على التوالي، رغم أن العام الماضي كانت الحظوظ سريعة غير أن هذا العام تكون في برج ترابي مستقر، ولذلك أتت الحظوظ ولن تذهب سريعا، وبالنسبة لأوجه البرج الثلاثة وحظوظها، فالوجه الثاني من البرج هو الأكثر حظا، ويأتي بعدة الوجه الثالث، وأخيرا الوجه الأول.

الحالة العملية والمهنية

مكاسبكم كبيرة وتحقيق الأهداف مؤكد، والشراكة والسفر في صالحكم، وجميع الأبواب مفتوحة، لكن إياكم والدخول في مشاكل لا تخصكم.

ومن منكم دون عمل ويبحث عن عمل جديد فسيتاح لك أكثر من وظيفة جديدة، وما عليك إلا الاختيار، وتعقدون صفقات مهمه وناجحة ويكسب البعض قضية خاصة بتعويض أو ميراث ويدخل له منها أموالا كثيرة، وتتاح الفرصة للبعض منكم للسفر خارج البلاد؛ للعمل، ويعود بمكاسب ماليه هو في حاجة إليها.

الحالة الصحية

قد يمر البعض منكم بفترة اكتئاب وخاصة في شهر مارس، ولكن سرعان ما تتعدل نفسيته وترتفع معنوياته، وبوجه عام صحتكم جيدة وليس بها ما يقلق ولكن اهتموا بالرياضة خاصة كل صباح.

الحب والزواج

الارتباط هو عنوان مواليد "الأسد"، فالتغير في الحالة عندكم يكون واضحا وإن حدث ارتباط عند البعض سيكون مباركا، وأما بالنسبة للمتزوجين فالتصالح والتفاهم يكون بينكم وبين الشريك والرحلات معا تكون من أسعد الأوقات.

وأفضل أشهر السنة عندكم هي أبريل ومايو وأغسطس وسبتمبر، واحذروا من شهر نوفمبر.