بالصور| آخرهم "فارس".. حكاية أصغر 7 أطفال "مخطوبين" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

طفلة عمرها (10 سنوات) أو يزيد قليلًا، يكسو وجهها البريء مساحيق التجميل، وترتدي فستان سهرة لا يليق بسِنها، جالسة جوار طفل يقاربها السن.. في مشهد بدا أقرب إلى فيلم أو مسرحية أبطالها أطفال لكنهم يحملون لقب "عرسان".

وبينما يتعالى صخب المشهد، بدءًا من التبريكات والرقص والغناء وسط غض المدعوين الطرف عن سن العروسين، التقطت الكاميرات والتليفونات المحمولة صورًا وفيديوهات للطفلين - العروسين - تداولها رودا مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة على مدار الساعات الماضية، وبدأت معها حالة من الجدل والاستنكار.

قصة حفل خطوبة الطفل فارس (15 سنة - كفر الشيخ) على إحدى قريباته التي تصغره بعام واحد.. لم تكن الأولى لطفلين خلال السنوات الماضية؛ فبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير أصدره بـ19 نوفمبر الماضي، تزامنًا مع "اليوم العالمي لحقوق الطفل"، قال إن 117,220 طفلًا مصريًا في الفئة العمرية من (10-17 سنة) سبق لهم الزواج، وفقًا لبيانات تعداد 2017.

ووفقًا لتقديرات الجهاز عام 2018، فإن عدد الأطفال المصريين (أقل من 18 سنة) يبلغون 38.9 مليون طفل، ويمثل هذا العدد 40.1% من إجمالي السكان عام 2018، وينقسم الـ38.9 مليون طفل إلى 20.1 مليون ذكورًا بنسبة 51.7%، بينما عدد الإناث 18.8 مليون طفلة بنسبة 48.3% من إجمالي الأطفال.

"الخليج 365" يستعرض لكم في السطور التالية أصغر 7 أطفال تمت خطبتهم خلال الفترة الأخيرة، وشغلت حفلات خطوبتهم المصريين: