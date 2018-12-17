اختتمي العام بإطلالة رياضية كاملة من المول .كوم



كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 ديسمبر 2018 08:43 مساءً - الإطلالة الرياضية أسلوب عمليّ تعتمده النجمات العالميات والعربيات، وعو عادة ما يليق بشتّى الفتيات مع اختلافهنّ في الشكل والشخصيّة، حتى أنه يجمع الفتاة النحيفة بالممتلئة، إذ تتفق النساء على أنّ الإطلالة الرياضية هي أكثر الإطلالات عمليّة وعصريّة، فما رأيك لوتختمين العام بإطلالة رياضية كاملة من المول .كوم؟ سترة رياضية مطبوعة

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