فساتين مخمل من خيار النجمات في 2018 ..فمن الأجمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 17 ديسمبر 2018 08:43 مساءً - قماش المخمل يُعتبر من الأجمل والأكثر فخامة، ولهذا فإنّ دور الأزياء العالمية والمحلية تحرص دائمًا على استخدامه في مختلف مجموعاتها، ولاسيما الشتوية منها، وكذلك فإنّ النجمات يعشقنَ هذا القماش وكثيرًا ما يعتمدنَه في مختلف المناسبات وبخاصة الرسمية، على موديلات فساتين السهرة، وفي عام 2018 كانت فساتين المخمل خيار النجمات الأول، فمن بدت الأجمل فيها؟



مايا دياب في اطلالة دراماتيكية في فستان مخمل أسود:



اختارت مايا دياب في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، اطلالة دراماتيكية في فستان من المخمل الأسود من “نيكولا جبران” Nicolas Jebran تصميمه مميز مع أكتاف مكشوفة، وقصّة مثل ذيل السمكة، وقد أكملت اللوك باكسسوارات عصرية، وبدت الاطلالة بشكل عام لافتة وجذابة.





ياسمين صبري في فستان مخمل باللون الأحمر:



اختارت ياسمين صبري مؤخرًا لإحدى المناسبات فستانًا من المخمل باللون الأحمر العنابي من “أنطوان القارح” Antoine Kareh تصميمه محتشم وراقٍ، حيث إنّ أكمامه طويلة وقصّته منسدلة، محدد الخصر بعقدة جانبية، وقد زينته بمجوهرات ماسية وبدت غاية في الأناقة والأنوثة.





نسرين طافش في فستان مخمل فاخر:



أما نسرين طافش فقد اختارت فستانًا من المخمل الأسود على السجادة الحمراء، حمل توقيع مصممة الأزياء هويدا بريدي، تصميمه فاخر بقصة مكشوفة الأكتاف مع تنورة كبيرة، وقد زينت القماش رسومات براقة من الكريستال أضافت لمسات عصرية على اللوك بشكل عام.





كارول سماحة في فستان مخمل من أنطوان قارح:



اختارت مؤخرًا كارول سماحة اطلالة مميزة في فستان من المخمل باللون الأزرق من أنطوان قارح، تصميم الفستان ناعم وأنيق، حيث إنّ أكمامه طويلة وياقته مفتوحة على شكل حرف V، وله شق طويل على الساق، وقد أكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ باللون الفضي، ومجوهرات ماسية فاخرة.





فساتين المخمل كانت خيار النجمات في 2018، شاهدي أجمل اطلالاتهنّ فيها واختاري الأكثر أناقة برأيِك.

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